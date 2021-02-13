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«Я никогда не мерз»: Влад Топалов рассказал о своем детстве
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Я никогда не мерз»: Влад Топалов рассказал о своем детстве

Виктория Родимкина

Звезды

Певец Влад Топалов рассказал об особенностях, которые проявляются только в детском возрасте. По словам певца, в школьном возрасте абсолютно не ощущаешь холода.

— В детстве я никогда не мерз. Вообще никогда. Особым видом непонятного сегодня кайфа было прийти в школу без куртки зимой, — написал Топалов на странице в Instagram.

Он отметил, что, возвращаясь домой после уроков, вместе с одноклассниками часто играл в снежки, падал в сугробы и никогда не жаловался на холод. А потом, по словам певца, в какой-то момент он вышел на улицу и понял, что замерз.

— Потом застегнул молнию куртки до подбородка и пошел по своим делам. А детство разочарованно вздохнуло и пошло в другую сторону, — уточнил Топалов.

Публикацию он дополнил совместной фотографией с сыном Мишей.

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