«Вернется бумерангом»: экстрасенс Мехди Вафа рассказал о своем отношении к магии

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал подписчикам, как он относится к магии. Этим он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам эксперта, магию обычно используют две категории людей — те, кто любыми путями хочет добиться своего, а также те, кто зарабатывает на этом.

— Период «триумфа» длится недолго, а после все вернется бумерангом, сметая многое на своем пути, переворачивая с ног на голову и разрушая порой в буквальном смысле все, — рассказал Мехди Вафа.

Он также отметил, что не стоит прибегать к посторонним энергетическим вмешательствам. Кроме того, такого рода энергии могут преследовать всю жизнь. Придется потратить всю жизнь, чтобы «остановить» бумеранг.

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