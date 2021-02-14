Площадь пожара в торговом центре в Сочи составила 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Площадь горевшей части торгового центра в Сочи составила полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу Адлерского района Николая Бескровного.

Возгорание произошло в ночь с 13 на 14 февраля в торговом центре «Мзымта». Сотрудники МЧС ликвидировали огонь к утру 14 февраля, уточнили в пресс-службе.

— На данный момент официально подтверждено, что площадь возгорания составила свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Инвентаризация помещений продолжается, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что торговый центр находится на Демократической улице. В настоящее время специалисты проводят осмотр помещений здания и устанавливают причины инцидента. В пожаре никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

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