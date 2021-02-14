Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Площадь пожара в торговом центре в Сочи составила 1,5 тысячи квадратных метров
Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Площадь пожара в торговом центре в Сочи составила 1,5 тысячи квадратных метров

Анастасия Волоснова

Происшествия

Площадь горевшей части торгового центра в Сочи составила полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу Адлерского района Николая Бескровного.

Возгорание произошло в ночь с 13 на 14 февраля в торговом центре «Мзымта». Сотрудники МЧС ликвидировали огонь к утру 14 февраля, уточнили в пресс-службе.

— На данный момент официально подтверждено, что площадь возгорания составила свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Инвентаризация помещений продолжается, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что торговый центр находится на Демократической улице. В настоящее время специалисты проводят осмотр помещений здания и устанавливают причины инцидента. В пожаре никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Около 40 человек эвакуировано из-за пожара в здании в центре Москвы

возгораниепожарСочи
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте