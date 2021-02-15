Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в ТиНАО

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево, 12 Карта всех событий

Пожар в частном доме в ТиНАО ликвидирован. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Отмечается, что газовые баллоны не взорвались. В результате возгорания пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Нижнее Валуево, в доме 12. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В результате пожара деревянное здание полностью обрушилось.

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