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Названы российские регионы с самыми крепкими браками, зарегистрированными в 2020 году
Фото: pexels.com / Emma Bauso

Названы российские регионы с самыми крепкими браками, зарегистрированными в 2020 году

Елена Фролова

Общество

Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящей проверкой крепости российских браков. Известно, что в 2020 году на тысячу официально зарегистрированных отношений пришлось 732 развода. В 2019 году было зарегистрировано 653 пары, разорвавших супружеские отношения. С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

При этом отмечается, что были выявлены регионы, где было меньше всего разводов. Так, самые прочные браки оказались в Чечне (179 разводов на тысячу свадеб), Ингушетии (271) и Республике Тыва (374). В пятерку лидеров также вошли Дагестан (384) и Санкт-Петербург (555).

В свою очередь самые хрупкие семейные отношения были зафиксированы в Ненецком автономном округе (994), Ленинградской (968), Курганской (918), Новгородской (914) и Брянской (913) областях.

При этом московские браки оказались в числе самых крепких — в столице на тысячу браков пришелся 591 развод.

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