Ряд поездов на Казанском направлении задерживается в сторону Москвы
На Казанском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.
Уточняется, что в расписание уже внесли точечные изменения. Составы задерживаются по техническим причинам, отметили в компании.
На Казанском направлении по техническим причинам в пути задерживаются несколько поездов в сторону Москвы, в расписание внесены точечные изменения.— ЦППК (@centralppk) February 18, 2021
В ЦППК принесли извинения за доставленные неудобства и призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями. На данный момент специалисты вместе с коллегами из МЖД принимают все меры для восстановления графика.
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