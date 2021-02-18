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Ряд поездов на Казанском направлении задерживается в сторону Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ряд поездов на Казанском направлении задерживается в сторону Москвы

Юлия Ямпольская

Транспорт

На Казанском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что в расписание уже внесли точечные изменения. Составы задерживаются по техническим причинам, отметили в компании.

В ЦППК принесли извинения за доставленные неудобства и призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями. На данный момент специалисты вместе с коллегами из МЖД принимают все меры для восстановления графика.

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