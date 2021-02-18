Ряд поездов на Казанском направлении задерживается в сторону Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На Казанском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что в расписание уже внесли точечные изменения. Составы задерживаются по техническим причинам, отметили в компании.

На Казанском направлении по техническим причинам в пути задерживаются несколько поездов в сторону Москвы, в расписание внесены точечные изменения. — ЦППК (@centralppk) February 18, 2021

В ЦППК принесли извинения за доставленные неудобства и призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями. На данный момент специалисты вместе с коллегами из МЖД принимают все меры для восстановления графика.

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