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Врач объяснила, как укрепить организм перед весенним эпидсезоном
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Врач объяснила, как укрепить организм перед весенним эпидсезоном

Елена Фролова

Здоровье

Скоро наступит весна, а это значит, что с долгожданным потеплением придет и сезон заболеваемости, так как за зиму иммунитет у людей стал слабее из-за нехватки витаминов. Как подготовиться к этому периоду и не заболеть, выяснил News.ru.

Симптомы авитаминоза многие россияне начинают чувствовать уже в конце зимы. Среди них слабость, хроническая усталость, сонливость, головокружение и снижение работоспособности.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется добавить в ежедневный рацион больше овощей и фруктов. Но к подобному меню также нужно подготовить организм, например, пропить десятидневный курс нужных препаратов для профилактики недугов желудочно-кишечного тракта.

— Человеку с хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом врачи всегда назначают небольшую терапию. Это позволит подготовить себя именно к весне, к лету, — рассказала терапевт Людмила Лапа.

Также можно побольше гулять в солнечные дни. Таким образом повышается уровень витамина D в организме. По мнению врача, при необходимости можно пропить курс витаминов и минералов, например, C, магний, кальций и витамины группы B. Последние помогают наладить центральную нервную систему.

Читайте также: Доктор биологических наук рассказала, как выбирать витамины

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