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Пушков назвал восхищение мнением Запада «комплексом неполноценности»
Алексей Пушков высказал свою точку зрения / Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков назвал восхищение мнением Запада «комплексом неполноценности»

Юлия Курганова

Политика

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что восхищение перед признанием российских достижений Западом является проявлением комплекса неполноценности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал материалы прессы в России о публикации издания Welt, которая посвящена вакцине «Спутник V».

— Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины, — заявил сенатор.

Он добавил, что Запад всегда крайне неохотно признает российские заслуги и восхищаться тут нечему, так как это «проявление комплекса неполноценности».

Пушков назвал материал Welt высокомерным по отношению к РФ.

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