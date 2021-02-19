Пушков назвал восхищение мнением Запада «комплексом неполноценности»

Алексей Пушков высказал свою точку зрения / Фото: пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что восхищение перед признанием российских достижений Западом является проявлением комплекса неполноценности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал материалы прессы в России о публикации издания Welt, которая посвящена вакцине «Спутник V».

— Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины, — заявил сенатор.

Он добавил, что Запад всегда крайне неохотно признает российские заслуги и восхищаться тут нечему, так как это «проявление комплекса неполноценности».

Пушков назвал материал Welt высокомерным по отношению к РФ.

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