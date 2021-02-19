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Круглогодичный рынок откроется в Марьиной Роще
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Круглогодичный рынок откроется в Марьиной Роще

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Октябрьская улица, 42 Карта всех событий

В столичном районе Марьина Роща появится круглогодичный рынок. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что павильон будет располагаться по адресу Октябрьская улица, дом 42. Новую торговую площадку построят в рамках программы благоустройства «Мой район».

Горожане смогут здесь купить фермерские продукты из разных регионов, Рынок будет открыт шесть дней в неделю с 09:00 до 20:00 кроме понедельника. На данный момент в Москве открыто свыше 40 таких площадок. Планируется, что в 2021 году в городе появятся еще около 20 рынков подобного формата.

Кроме того, в столице с апреля по декабрь работают рынки выходного дня. На них в пятницу, субботу и воскресенье можно приобрести мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб. Всю продукцию производят в РФ или на территории Евразийского экономического союза.

Помимо этого, в период с апреля по декабрь три раза в месяц в московских районах открываются региональные рынки — здесь работают представители отдельных регионов.

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