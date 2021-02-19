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Строительство китайского делового центра «Парк Хуамин» завершили на северо-востоке столицы
Китайский деловой центр «Парк Хуамин» / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Строительство китайского делового центра «Парк Хуамин» завершили на северо-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Вильгельма Пика, 14 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы завершено строительство многофункционального комплекса «Парк Хуамин», который включает в себя офисные помещения и гостиницу. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Деловой центр переменной этажности общей площадью около 100 тысяч квадратных метров расположен по адресу улица Вильгельма Пика, владение 14. В его составе построены 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание, — цитирует заместителя мэра агентство городских новостей «Москва».

Комплекс включает два подземных уровня, где смогут разместиться 642 автомобиля. Помимо этого, возле бизнес-центра появится традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.

В данный момент идет работа по подготовке документации для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

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деловой центрстроительствоАндрей Бочкарев
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