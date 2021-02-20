Сябитова рассказала о навыках, которыми должна обладать хорошая жена

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала о навыках, которые, по ее мнению, должны присутствовать у каждой хорошей жены.

— Муж — это капитан корабля, а жена с будущими детьми — его помощники. И от того, как она будет помогать ему командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия, — рассказала Сябитова.

По ее словам, хорошей жене необходимо уметь рано вставать, быстро и вкусно готовить, тренировать дисциплину и свое терпение, а также уважать решения своего мужа.

Некоторые подписчики оказались возмущены позицией свахи.

«Как можно учить чему-то, чего не умеешь сама?»; «В любых отношениях самое главное — умение слушать вторую половину и вовремя закрывать собственный рот», — написали поклонники в комментариях под постом Сябитовой в Instagram.

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