«Сюжет морозной субботы с друзьями»: Киркоров показал фото с Анной Нетребко

Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров опубликовал на странице в своем Instagram-аккаунте фотографию с Анной Нетребко и ее семьей.

— Московский сюжет морозной субботы: традиционная прогулка с друзьями накануне завтрашней грандиозной премьеры «Турандот» в Зарядье, — подписал снимок поп-король.

— Фейрверк, — одной из первых прокомментировала снимок оперная дива.

Анна Нетребко всю зиму проводит в России, совмещая отдых в родных местах в Вене с гастролями. Недавно она выступала на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а 21 февраля выйдет на сцену концертного зала «Зарядье», чтобы исполнить оперу «Турандот».

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