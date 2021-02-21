Сябитова рассказала об идеальных подарках на 23 Февраля и 8 Марта

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта. Женщинам не стоит дарить мужчинам носки и пену для бритья, если они хотят получить в ответ что-то достойное, считает Сябитова.

Что касается мужчин, то им сваха посоветовала тщательнее прислушиваться к своим возлюбленным, а также изучить их социальные сети, чтобы получить идею для подарка.

— Если же говорить об отношениях между счастливыми, любящими людьми, конечно, надо помнить, что подарок надо дарить от всей души и адресно. Не нужны банальности. Женщина ожидает сюрприза, — рассказала Сябитова.

Также сваха заявила, что нередко женщины сами виноваты в том, что им не преподнесли желаемого подарка, так как стоило напрямую сказать, чего им хочется, пишет «Говорит Москва».

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