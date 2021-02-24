Пожар в металлическом ангаре на юге столицы потушили

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Даниловская набережная, 8с24 Карта всех событий

Пожар в металлическом ангаре на юге столицы ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщается в четверг, 24 февраля, на сайте ГУ МЧС по Москве.

— Принятыми мерами в 02 часа 37 минут пожар был ликвидирован, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ангар загорелся на Даниловской набережной, 8, строение 24 на площади 750 квадратных метров. Из соседнего здания эвакуировали около 25 человек. Информации о пострадавших нет.

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