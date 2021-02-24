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Людей эвакуируют из соседних зданий рядом с горящим ангаром в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Людей эвакуируют из соседних зданий рядом с горящим ангаром в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Даниловской набережной, 8, строение 24Карта всех событий

На юге Москвы горит металлический ангар. Площадь пожара составляет 750 квадратных метров.

Ангар расположен на Даниловской набережной, 8, строение 24.

— Пожар принял открытую форму. Есть угроза перехода огня на близлежащее административное здание, оттуда произведена эвакуация. Людей уже эвакуируют и из соседних зданий, их будут размещать в автобусах, — сообщил корреспонденту «ВМ» источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось по адресу улица Шереметьевская, дом № 1.

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Москваэвакуацияпожар
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