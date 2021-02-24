Людей эвакуируют из соседних зданий рядом с горящим ангаром в Москве

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Даниловской набережной, 8, строение 24 Карта всех событий

На юге Москвы горит металлический ангар. Площадь пожара составляет 750 квадратных метров.

Ангар расположен на Даниловской набережной, 8, строение 24.

— Пожар принял открытую форму. Есть угроза перехода огня на близлежащее административное здание, оттуда произведена эвакуация. Людей уже эвакуируют и из соседних зданий, их будут размещать в автобусах, — сообщил корреспонденту «ВМ» источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось по адресу улица Шереметьевская, дом № 1.

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