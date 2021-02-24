Алена Свиридова ответила Ксении Собчак на слова о фотографиях в купальнике

Фото: instagram.com/alenasviridova

Телеведущая Ксения Собчак считает, что когда женщины старше 50 лет показывают фотографии в купальниках, то просто демонстрируют свое отчаяние. Певица Алена Свиридова не согласна с этим мнением.

Исполнительница хита «Розовый фламинго» на странице в Instagram часто публикует снимки в бикини. В свои 58 лет Свиридова не стесняется своего тела. Она нашла, что ответить Собчак. По мнению Свиридовой, телеведущая не отличается искренностью чувств.

— Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру, — цитирует Свиридову teleprogramma.pro.

Она объяснила, что выкладывает свои фотографии в купальнике не для кого бы то ни было, а потому что находится на море.

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