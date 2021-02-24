Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Алена Свиридова ответила Ксении Собчак на слова о фотографиях в купальнике
Фото: instagram.com/alenasviridova

Алена Свиридова ответила Ксении Собчак на слова о фотографиях в купальнике

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак считает, что когда женщины старше 50 лет показывают фотографии в купальниках, то просто демонстрируют свое отчаяние. Певица Алена Свиридова не согласна с этим мнением.

Исполнительница хита «Розовый фламинго» на странице в Instagram часто публикует снимки в бикини. В свои 58 лет Свиридова не стесняется своего тела. Она нашла, что ответить Собчак. По мнению Свиридовой, телеведущая не отличается искренностью чувств.

— Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру, — цитирует Свиридову teleprogramma.pro.

Она объяснила, что выкладывает свои фотографии в купальнике не для кого бы то ни было, а потому что находится на море.

Читайте также: Алена Свиридова раскритиковала понятие официального брака

певицафотографииСобчак
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте