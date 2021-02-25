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Сергей Лавров обсудил с Арой Айвазяном ситуацию в Армении
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров обсудил с Арой Айвазяном ситуацию в Армении

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении Арой Айвазяном ситуацию в Армении. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на сайте МИД РФ.

Айвазян рассказал Лаврову о последних событиях в Армении. МИД РФ подчеркнул, что рассматривает эту ситуацию как внутреннее дело Армении и рассчитывает на ее мирное урегулирование.

Ранее сообщалось, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Читайте также: Бывший президент Армении поддержал военных, потребовавших отставки кабмина

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