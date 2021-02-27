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Пашинян снова направит президенту требование об отставке начальника Генштаба
Фото:World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян снова направит президенту требование об отставке начальника Генштаба

Юлия Ямпольская

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что снова направит президенту страны, Армену Саркисяну, требование об отставке начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам Пашиняна, армянский лидер решил вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника генштаба. Он отметил, что снова направит президенту ходатайство об отставке Гаспаряна, ожидая его подписание.

Ранее Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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