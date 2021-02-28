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Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановлено
Фото: moscow-live

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановлено

Никита Абрамов

Транспорт

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил Департамент транспорта столицы.

— Движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось об ограничении движения на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Движение поездов было прекращено на участке от станции «Октябрьское поле» до станции «Полежаевская».

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