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Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице от коронавируса вылечился 2421 пациент за сутки. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по городу.

Так, число горожан, которые вылечились от инфекции, увеличилось в Москве до 905 521.

В Москве за последние 24 часа выявлено еще 2150 новых пациентов с коронавирусом. Отмечается, что столица остается лидером по количеству новых случаев коронавируса. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 986 новых случаев заболевания, на третьем месте — Московская область, где выявили 693 новых пациента.

Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Всего за прошедшие сутки в 85 регионах РФ зафиксировано 11 385 новых случаев COVID-19. За сутки в России скончались 475 пациентов с коронавирусом и полностью вылечились 16 123 человека.

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