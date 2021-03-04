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МИД Словакии извинился за шутку о передаче части Украины за «Спутник V»
Фото: Pixabay

МИД Словакии извинился за шутку о передаче части Украины за «Спутник V»

Анастасия Колоскова

В мире

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о передаче России Закарпатской Украины в обмен на поставку вакцины «Спутник V» . Об этом сообщил сам Корчок на своей странице в Facebook.

— Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины, — написал министр в сообщении.

Ранее сообщалось, что шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он якобы договорился о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V», которая прозвучала в эфире интервью на Radio Expresо, спровоцировали скандал на Украине. МИД страны потребовало от Матовича принести официальные извинения. Слова премьера также вызвали волну возмущения среди украинских пользователей Сети.

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извиненияСловакия«Спутник V»
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