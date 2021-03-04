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Более 500 тысяч человек присоединились к проектному офису «Молодежь Москвы» за год
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 500 тысяч человек присоединились к проектному офису «Молодежь Москвы» за год

Юлия Ямпольская

Город

Проектный офис «Молодежь Москвы» работает в столице уже год. За этот период участники запустили семь самостоятельных проектов, которые объединили свыше полумиллиона горожан: «Московский диалог», «На районе», «Зачетная Москва», «ВРаботе», «Дебаттл», «Студенческая лига Stand Up» и «КиберМосква».

По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, проектный офис постоянно создает новые проекты.

— Главной особенностью офиса являются его сотрудники — молодые люди, которые знают, что сейчас в тренде. Они создают проекты и мероприятия для своих сверстников, именно поэтому активности офиса всегда пользуются популярностью, — цитирует Драгунову официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, как отметила Драгунова, с помощью образовательного проекта «Московский диалог» участники могут улучшить свои soft-skills-навыки, «ВРаботе» помогает найти работу или стажировку молодым специалистам, а «КиберМосква» обучает информационной безопасности.

Также в рамках проектного офиса активно развивает мобильное приложение «Зачетная Москва» для того, чтобы молодые люди всегда могли быть в курсе событий. За год «Молодежь Москвы» провела свыше тысячи мероприятий различного масштаба в офлайн- и онлайн-форматах.

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