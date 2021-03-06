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Врач перечислил продукты, понижающие риск образования тромбов
Фото: pexels.com/Mareefe

Врач перечислил продукты, понижающие риск образования тромбов

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, употребление которых позволяет снизить риск возникновения тромбов в организме.

Он уточнил, что тромбы могут образовываться в том числе и у молодых людей при нарушениях свойств крови. Их образованию также может способствовать коронавирусная инфекция.

Диетолог отметил, что разжижающими кровь свойствами обладает ряд продуктов, среди которых лидером является печень трески. Именно из нее добывается вещество гепарин, которое для разжижения крови вводится напрямую в организм человеку в лекарственной форме.

Аналогичными свойствами, по словам врача, наделен и зеленый чай.

— Хороший зеленый чай содержит в себе такой компонент, как рутин, который не только укрепляет стенки сосудов и препятствует сосудистой проницаемости, но и влияет на то, что тромбоциты хуже склеиваются друг с другом. А именно они образуют тромбы. Поэтому уменьшение склеиваемости тромбоцитов друг с другом приводит к меньшему риску тромбообразования, — цитирует Арзамасцева Москва 24.

Способствуют разжижению крови также такие продукты, как индейка и вишня, которая сохраняет свои свойства даже после разморозки.

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