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МИД РФ прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
Фото: МИД РФ

МИД РФ прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва внимательно следила за решением турецкого суда по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили на сайте МИД РФ.

Российская сторона удовлетворена тем, что судебное решение вынесено. Москва выразила надежду на то, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства.

— Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат, — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Суд признал девять человек виновными в убийстве Карлова. Их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, пятерых человек оправдали. Девять человек до сих пор находятся в розыске.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По информации турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Читайте также: Защита по делу об убийстве посла России Карлова в Анкаре обжалует приговоры

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