Более двух миллионов жителей Подмосковья обеспечили чистой водой за последние годы

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Более двух миллионов жителей Подмосковья за последние несколько лет смогли получить качественную питьевую воду. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

— У нас высокий процент — 92-95 процентов чистой воды получают люди, — отметил он.

В пресс-службе губернатора рассказали, что министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, гендиректор «Мосводоканала» Александр Пономаренко и глава Люберец Владимир Ружицкий подписали соглашение о начале строительства двух участков водовода в поселках Октябрьский и Мирный в Люберцах. Из-за смещения водоносных слоев в этих пунктах испортилось качество воды, поэтому они будут подключены к сетям «Мосводоканала». В течение восьми месяцев будет вестись проектирование, а затем начнется строительство. Водовод обеспечит чистой питьевой водой более 42 тысяч жителей.

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