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Более двух миллионов жителей Подмосковья обеспечили чистой водой за последние годы
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

Более двух миллионов жителей Подмосковья обеспечили чистой водой за последние годы

Кирилл Николаев

Общество

Более двух миллионов жителей Подмосковья за последние несколько лет смогли получить качественную питьевую воду. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

— У нас высокий процент — 92-95 процентов чистой воды получают люди, — отметил он.

В пресс-службе губернатора рассказали, что министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, гендиректор «Мосводоканала» Александр Пономаренко и глава Люберец Владимир Ружицкий подписали соглашение о начале строительства двух участков водовода в поселках Октябрьский и Мирный в Люберцах. Из-за смещения водоносных слоев в этих пунктах испортилось качество воды, поэтому они будут подключены к сетям «Мосводоканала». В течение восьми месяцев будет вестись проектирование, а затем начнется строительство. Водовод обеспечит чистой питьевой водой более 42 тысяч жителей.

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питьевая водаАндрей ВоробьевМосковская область
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