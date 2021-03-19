Москвичей пригласили на программу «Театральная мозаика»

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Интерактивная программа «Театральная мозаика» в рамках общегородской акции «Ночь театров» пройдет 27 марта для москвичей и гостей столицы в библиотеке № 245.

Театрально-поэтическая композиция «Волшебный мир театра» расскажет об истории возникновения Всемирного дня театра, об истории театра и известных людях, внесших свой вклад в развитие данного вида искусства.

Арт-группа «Товарищество» представит участникам акции театральный микс «Магия театра».

Молодые артисты проведут практическое занятие «Салон актерского мастерства» по обучению театральным творческим приемам и пригласят на кастинг «Театральный экспромт» для инсценировки старых сказок на новый лад.

Создать образ героя книг и постановок сможет каждый желающий, приняв участие в театральном дефиле «Аллея масок».

Продолжат мероприятие веселые минутки от библиотекаря «Театр начинается с вешалки». А в завершение мероприятия гостям предложат принять участие в арт-квизе «Вся наша жизнь — игра».

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