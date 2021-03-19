Акцию «В театр — с вешалкой!» запустили в Петербурге на Фонтанке

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Необычную акцию «В театр — с вешалкой!» запустили в Санкт-Петербурге. Принести предмет для хранения верхней одежды предлагается в Молодежный театр на Фонтанке. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Северной столицы.

Мероприятие продлится с 20 по 28 марта. Согласно задумке, желающие могут передать вешалки в дар. Плечики будут использовать в гардеробе для зрителей, а также для хранения театральных костюмов.

— Какие вешалки можно подарить театру? Деревянные или пластиковые плечики, главное свойство которых — надежность, — отметили в учреждении культуры.

Сдавать такие предметы желающие смогут ежедневно в течение недели с 12:00 до 20:00 в театральную кассу.

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