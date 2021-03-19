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«Слава Богу все в порядке»: Дочь певца Сумишевского чуть не погибла при взрыве в Химках
Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

«Слава Богу все в порядке»: Дочь певца Сумишевского чуть не погибла при взрыве в Химках

Никита Абрамов

Звезды

Потерявший жену Певец Ярослав Сумишевский признался подписчикам, что при взрыве в Химках едва не пострадала его дочь. Он выложил в Instagram stories сообщение, где и рассказал о произошедшем.

— Взрыв газа в Химках. Соседняя квартира моей дочки. Слава Богу с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным погибших, — рассказал Сумишевский в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате погибли четыре человека. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

Напомним, Сумишевский и его супруга попали в ДТП под Красноярском 29 января. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к происшествию. Он погиб, а жена Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Позднее 2 и 3 февраля Сумишевский рассказывал поклонникам, что состояние Натальи остается тяжелым, но они не теряют надежды на выздоровление. Однако спасти супругу певца врачам так и не удалось.

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