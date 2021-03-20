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СМИ: Второй человек погиб в Дании после вакцины AstraZeneca
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

СМИ: Второй человек погиб в Дании после вакцины AstraZeneca

Иван Юминов

Здоровье

Скончался один из двух сотрудников муниципалитета столичного региона в Дании, которых госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после того, как они получили вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Ученые страны проверяют связь между возникновением тромбоза и применением препарата. Отмечается, что это уже второй смертельный случай в стране. Использование AstraZeneca было остановлено в Дании11 марта после смерти 60-летней женщины, которая ее получила, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС, в том числе в Германии, Франции и Италии из-за проблем с образованием тромбов. При этом власти Великобритании настаивают на ее безопасности для здоровья.

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Читайте также: СМИ: Найдена возможная причина образования тромбов после вакцины AstraZeneca

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