Временно закрытые станции оранжевой ветки метро Москвы могут открыть досрочно

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Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Временно закрытые из-за строительства станции Калужско-Рижской линии метро Москвы могут открыть досрочно. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Участок линии от станции «Новые Черемушки» до станции «Беляево» закрыли с 20 марта по 2 апреля из-за прокладки тоннеля для станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии. Работы в столичном метро постараются завершить досрочно, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тоннель будут прокладывать на пять метров ниже станций московского метро. Он отметил, что станция «Воронцовская» позволит разгрузить ветку на 40 процентов.

— В зоне выхода тоннелепроходческих комплексов находится строящийся вестибюль станции. Для того чтобы не ждать финиша щитов и параллельно возводить основные конструкции объекта, наша команда реализовала временные технологические проемы. Через них производится демонтаж щита после завершения проходки, — добавила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

По ее словам, данный подход поможет сократить сроки строительства станции, которую планируют открыть в 2021 году, сообщает ТАСС.

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