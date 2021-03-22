Суд отложил на 23 марта решение вопроса об аресте экс-сенатора и бизнесмена Шпигеля

Фото: Пресс-служба Совфеда

Басманный суд Москвы продлил бывшему сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю срок задержания под стражей до 23 марта 2021 года. Об этом в понедельник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Принятие решения по ходатайству следователя суд отложил на 23 марта на 15:00, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании.

Ранее стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2020 года глава фармкомпании «Биотэк» Шпигель, а также его супруга и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также следствие считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Жену бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению также арестовали до 20 мая 2021 года. Помимо этого, на два месяца арестован заместитель директора московского представительства Пензенской области Федор Федотов. Он, как и остальные подозреваемые, будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года.

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