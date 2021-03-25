Арестован мужчина, пристававший к 13-летней девочке в ТЦ

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, метро Строгино Карта всех событий

Суд заключил под стражу 23-летнего молодого человека, который обвиняется в развратных действиях в отношении подростка в лифте торгового центра. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Согласно версии следствия, 20 марта 2021 года в лифте одного из торговых центров Москвы молодой человек совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Пострадавшая сразу же сообщила родителям о случившемся, которые, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали на территории столичного района Строгино.

Молодому человеку может грозить до восьми лет лишения свободы.

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