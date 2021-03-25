Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Арестован мужчина, пристававший к 13-летней девочке в ТЦ
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Арестован мужчина, пристававший к 13-летней девочке в ТЦ

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, метро Строгино Карта всех событий

Суд заключил под стражу 23-летнего молодого человека, который обвиняется в развратных действиях в отношении подростка в лифте торгового центра. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Согласно версии следствия, 20 марта 2021 года в лифте одного из торговых центров Москвы молодой человек совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Пострадавшая сразу же сообщила родителям о случившемся, которые, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали на территории столичного района Строгино.

Молодому человеку может грозить до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: СК устанавливает обстоятельства смерти девочки со следами укусов на западе Москвы

развратные действияСК по Москвепроисшествие с несовершеннолетними
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте