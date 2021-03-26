Спектакль для карьеристов покажут на смотровой площадке «Панорама 360»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Смотровая площадка «Панорама 360» в субботу, 27 марта, превратится в одну из сцен общегородской акции «Ночь театров». В этот день Театр имени А. С. Пушкина представит здесь постановку «Offис».

Молодой человек в дорогом костюме с удовлетворенной улыбкой рассматривает Москву за панорамными окнами 89 этажа: с такой высоты она вся как на ладони. А то, что на ладони — считай уже в руке. Примерно так рассуждает герой актера Федора Левина — карьерист, который изо всех сил борется за свое место под столичным солнцем.

— В постановке Романа Козака все персонажи — узнаваемые офисные типажи, — говорит актер. — Есть эмансипированная женщина, а есть сотрудник, которого все унижают. Это история о том, как люди сосуществуют вместе долгое время. В ней поднимаются вопросы о личном пространстве в рабочем коллективе, о том, к чему приводят любовные отношения между сотрудниками и что случается с теми, кто не выдерживает нагрузки.

Для того чтобы спектакль обрел еще большую глубину, театр вынес его в символичное пространство — башню «Федерация», центр деловой жизни Москвы. Поскольку большинство столичных жителей работает в офисах, многие сцены им не просто знакомы, а являются частью личных переживаний.

— В нем хорошо показаны корпоративный дух, амбиции и конкуренция, — объясняет Левин. — Все то, что сопровождает будни типичного офисного сотрудника. Эта постановка — срез жизни огромного количества людей.

Спектакль задумывался со множеством гротескных сценок, вроде отработки сотрудниками офиса выражений лица и поз перед встречей с начальником. Но со временем то, что считалось гротеском, стало отражением реальности.

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