Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«IQ выше Эйфелевой башни»: Кушанашвили объяснил феномен журналиста Соловьева
Фото: Youtube / Ходят слухи

«IQ выше Эйфелевой башни»: Кушанашвили объяснил феномен журналиста Соловьева

Виктория Федотова

Звезды

Грузинский и российский телеведущий Отар Кушанашвили объяснил, в чем заключается феномен журналиста Владимира Соловьева. По его словам, у него очень высокий IQ и он умеет обрабатывать очень большой объем информации.

— Его смотрят миллионы, он популярнейший человек. Отрицать, что у него IQ выше Эйфелевой башни, надо быть узколобым его критиканом. Талант не имеет отношения к морали вообще. Я с ним разговаривал третьего дня, мы работаем в одной компании. Количество информации, перевариваемой Соловьевым в течение дня, ужаснет даже такого образованного светоча, как Дмитрий Гордон. Они равноценные титаны, — заявил Кушанашвили.

Он добавил, что у Соловьева тонкое чувство юмора, недооцененное в эфирах. При этом Кушанашвили не разделяет идей, о которых говорит Соловьев в своих шоу и на радио, «но с точки зрения профессии он все делает идеально».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Кто из них маньяк»: Соловьев резко осудил Собчак после фильма о скопинском насильнике

мнениеВладимир Соловьевинтервью
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте