«IQ выше Эйфелевой башни»: Кушанашвили объяснил феномен журналиста Соловьева

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Грузинский и российский телеведущий Отар Кушанашвили объяснил, в чем заключается феномен журналиста Владимира Соловьева. По его словам, у него очень высокий IQ и он умеет обрабатывать очень большой объем информации.

— Его смотрят миллионы, он популярнейший человек. Отрицать, что у него IQ выше Эйфелевой башни, надо быть узколобым его критиканом. Талант не имеет отношения к морали вообще. Я с ним разговаривал третьего дня, мы работаем в одной компании. Количество информации, перевариваемой Соловьевым в течение дня, ужаснет даже такого образованного светоча, как Дмитрий Гордон. Они равноценные титаны, — заявил Кушанашвили.

Он добавил, что у Соловьева тонкое чувство юмора, недооцененное в эфирах. При этом Кушанашвили не разделяет идей, о которых говорит Соловьев в своих шоу и на радио, «но с точки зрения профессии он все делает идеально».

Видео опубликовано на YouTube.

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