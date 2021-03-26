Эксперт назвал подарком проект по изменению российского паспорта

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Возможность использовать паспорт еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста станет подарком именинникам, которые не успевают ввиду обстоятельств вовремя поменять документ. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

— Изменения логичны, они в интересах граждан, не всегда успевают люди поменять паспорт после достижения возраста, а надо, например, доверенность выписать, совершить регистрационные действия, да элементарно войти в госучреждение, в которое пропуск по паспорту выдают. Много было проблем, да и новый паспорт не один день изготавливается. Поэтому новые правила могут считаться небольшим подарком гражданам на 20-летие и 45-летие, —сказал Цветков.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что паспорт гражданина России будет действовать в течение 30 дней после того, как срок его действия должен закончиться из-за возраста владельца и документ придется менять. Данный законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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