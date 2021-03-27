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Всех пострадавших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Новой Москве
Один человек смог самостоятельно выбраться из-под завалов / Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Всех пострадавших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, СНТ Западный Карта всех событий

Спасатели извлекли четвертого человека из-под завалов частного дома на Родниковой улице в Новой Москве. Таким образом под обломками здания больше не осталось пострадавших. Об этом сообщается в субботу, 27 марта, на сайте МЧС по городу Москва.

— В ходе проведения аварийно-спасательных работ все четыре человека были извлечены из-под завалов живыми, — уточнили в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания. Двух человек и одного ребенка извлекли из-под завалов. По факту инцидента была организована доследственная проверка, на место происшествия также выдвинулись следователи и криминалисты, в результате было возбуждено дело. Также проверку начала прокуратура.

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