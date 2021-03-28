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Жителям столицы рассказали, как развивается проект «Московский диалог»
Более 500 тысяч человек приняли участие в проекте «Московский диалог» / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителям столицы рассказали, как развивается проект «Московский диалог»

Иван Юминов

Город

Участники столичного проекта «Московский диалог» имеют возможность встречаться с деятелями искусства, политиками и журналистами. В ходе этих мероприятий они узнают, как повысить личную эффективность и улучшить навыки публичных выступлений.

— Наш проект появился два года назад. Решающим фактором для его создания был запрос на общение и саморазвитие от столичных студентов, — рассказала глава проекта Евгения Шавкун.

В сообществе состоят более десяти тысяч студентов города. Существует несколько направлений, в том числе Moscow Talks и «Завтраки с пользой». Во время последних участники могут пообщаться за утренним кофе с известным человеком, а затем приготовить вместе с ним какое-то блюдо.

Состоящие в «Московском диалоге» учащиеся принимали участие в Дне молодежи. К онлайн-мероприятиям проекта, которых уже насчитывается более 200, присоединились 500 тысяч человек, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Более 500 тысяч человек присоединились к проектному офису «Молодежь Москвы» за год

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