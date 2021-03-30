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Более 120 юных москвичей получили паспорта в торжественной обстановке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 120 юных москвичей получили паспорта в торжественной обстановке

Иван Юминов

Город

В столичных центрах госуслуг «Мои документы» выдали уже 125 паспортов юным горожанам в торжественной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы во вторник, 30 марта.

Сервис по торжественному вручению паспортов тем, кто достиг 14-летнего возраста, появился в центрах госуслуг в конце 2019 года. Изначально церемонию проводили только во Дворце госуслуг на ВДНХ один раз в месяц, но теперь услугу оказывают также во флагманских офисах Южного и Юго-восточного административных округов города. Церемония проходит в присутствии друзей и родственников, паспорт вместе с поздравлениями вручают сотрудники миграционного отдела. Затем проходят фотосъемка, мастер-классы и экскурсии.

Заявку на получение услуги можно оставить на портале mos.ru, а за 12 дней до вручения паспорта необходимо подать документы в выбранный офис госуслуг. В день вручения в центр необходимо прибыть как минимум за 40 минут до начала церемонии, отметили в пресс-службе.

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