Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов могут открыть в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов могут открыть в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве планируют организовать круглогодичную ярмарку кубанских продуктов, на которой будут представлять фермерские товары и продукцию со знаком качества «Сделано на Кубани». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края во вторник, 30 марта.

На данный момент обсуждается вопрос открытия такой ярмарки с представителями столичного департамента торговли и услуг. Уточняется, что Москва заинтересована в реализации на подобных ярмарках качественной кубанской продукции. Для этих целей могут быть предоставлены не только торговые места, но и ярмарочные площадки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что продукция кубанских фермеров всегда отличалась высоким качеством.

— Ярмарка — наиболее подходящий формат для того, чтобы наиболее полно представить ассортимент продукции Краснодарского края. Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок, — сказал глава региона.

Краснодарский край занимается производством около половины всех фруктов и ягод в России, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Книжный бал: в Москве открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы

Кубаньполезные продуктыкруглогодичные ярмарки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в