Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов могут открыть в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве планируют организовать круглогодичную ярмарку кубанских продуктов, на которой будут представлять фермерские товары и продукцию со знаком качества «Сделано на Кубани». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края во вторник, 30 марта.

На данный момент обсуждается вопрос открытия такой ярмарки с представителями столичного департамента торговли и услуг. Уточняется, что Москва заинтересована в реализации на подобных ярмарках качественной кубанской продукции. Для этих целей могут быть предоставлены не только торговые места, но и ярмарочные площадки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что продукция кубанских фермеров всегда отличалась высоким качеством.

— Ярмарка — наиболее подходящий формат для того, чтобы наиболее полно представить ассортимент продукции Краснодарского края. Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок, — сказал глава региона.

Краснодарский край занимается производством около половины всех фруктов и ягод в России, добавили в пресс-службе.

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