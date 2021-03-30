Бастрыкин поставил на контроль дело в отношении стрелка из Мытищ

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Мытищах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением СК России по Московской области по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее спецназовцы начали штурм дома стрелка Владимира Барданова в Мытищах. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу.

В настоящее время дом стрелка горит почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По предварительной информации, Барданов находится в горящем здании.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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