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Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля

Татьяна Плотникова

Город

Ярмарки выходного дня вновь начнут работать в Москве с пятницы, 2 апреля.

В 2021 году в столице на ярмарках выходного дня будет распределено 1526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе города. Торговать на ярмарках будут фермеры и владельцы личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Продавцы ярмарок должны иметь при себе документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, медицинские книжки с полными данными обследований и другие документы, предусмотренные законодательством.

Ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь в периоды с пятницы до воскресенья. На них можно продавать сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России и других стран-членов Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве могут открыть круглогодичную ярмарку кубанских продуктов.

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