Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля
Ярмарки выходного дня вновь начнут работать в Москве с пятницы, 2 апреля.
В 2021 году в столице на ярмарках выходного дня будет распределено 1526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе города. Торговать на ярмарках будут фермеры и владельцы личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Продавцы ярмарок должны иметь при себе документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, медицинские книжки с полными данными обследований и другие документы, предусмотренные законодательством.
Ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь в периоды с пятницы до воскресенья. На них можно продавать сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России и других стран-членов Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что в Москве могут открыть круглогодичную ярмарку кубанских продуктов.
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