Адвокат пострадавшей в ДТП женщины рассказал, что хочет ее муж

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Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце женщины на данный момент не желает обсуждать какую-либо компенсацию и требует справедливого суда. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат потерпевшей стороны Виталий Бородин в пятницу, 2 апреля.

По его словам, муж пострадавшей в аварии женщины находится в тяжелом психологическом состоянии. Он сравнивает произошедшее на Садовом кольце с делом Михаила Ефремова и ждет справедливого суда без скидок на возраст Эдварда Била (вероятного виновника ДТП — прим. «ВМ») и его денежные возможности. Комментируя предложенное блогером денежное возмещение, Бородин отметил, что на данный момент потерпевшая сторона не готова к обсуждению компенсации.

Кроме того, адвокат сообщил, что ожидает результатов медицинской экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть информацию о том, был ли Бил трезв, управляя автомобилем. По его словам, он еще не видел экспертизы, поэтому не готов говорить о ее результатах.

Ранее «ВМ» писала, что состояние женщины, пострадавшей в ДТП на Смоленской площади, остается крайне тяжелым. Она находится в реанимации.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади столкнулись пять легковых автомобилей. Это произошло из-за выезда на встречную полосу иномарки. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который, вероятно, принадлежит блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

В результате происшествия пострадала женщина, ее зажало в машине. Пострадавшую госпитализировали с несколькими переломами. По информации столичного департамента транспорта, женщина находилась в реанимации.

В настоящее время блогер Эдвард Бил задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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