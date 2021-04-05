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«Пять линий обороны»: в Греции назвали особенности нового туристического сезона
Фото: twitter.com/raheemahkharva

«Пять линий обороны»: в Греции назвали особенности нового туристического сезона

Илья Ашуров

Туризм

Министерство туризма Греции сообщило о мерах безопасности в преддверии нового туристического сезона. Об этом в понедельник, 5 апреля, рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

По словам чиновника, для большинства туристов въезд в страну (без ограничений по квотам — прим. «ВМ») будет открыт 14 мая. При этом в отдельных случаях (например, для иностранцев из стран с высоким уровнем вакцинации населения от COVID-19) въезд, вероятно, будет разрешен уже в апреле. Министр туризма отметил, что Россия является одним из приоритетных рынков.

Кроме того, Теохарис акцентировал внимание на мерах безопасности в период туристического сезона. Безопасность путешественников в период пандемии должны обеспечить «пять линий обороны». Первая линия защиты связана с условиями въезда в Грецию. Туристам потребуется сертификат о вакцинации (либо о выздоровлении) от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Вторая линия обороны — проведение выборочных тестов на COVID-19 сразу по прибытии туристов. В случае положительного результата теста иностранный турист будет помещен на карантин — в этом состоит третья линия обороны.

Четвертая линия — соблюдение общих для всех мер эпидемиологической безопасности (ношение масок, социальная дистанция и тому подобное).

Наконец, пятая линия защиты состоит в том, что иностранные гости, желающие посетить Грецию, должны будут следовать тем же правилам, что и местные жители.

— Если для граждан Греции существует обязательство быть в маске, то же самое будет применяться ко всем зарубежным гостям независимо от того, были они вакцинированы или нет, — приводит слова Теохариса ассоциация туроператоров.

Кроме того, греческий министр подчеркнул, что обеспечить безопасность туристов в период пандемии поможет вакцинация работников, задействованных в туристической сфере. Для них вакцинация будет проходить в приоритетном порядке.

Ранее «ВМ» писала, что греческие власти продлили разрешение на въезд до четырех тысяч туристов из России в неделю. Для этого россияне должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19 и ваучер, который подтверждает бронь номера в отеле. Решение будет действовать до 19 апреля.

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