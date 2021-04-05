Мужчина украл со стройки в Москве материалы на 450 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Полиция задержала мужчину, который похитил со стройки материалы на крупную сумму. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД в понедельник, 5 апреля.

По сообщению ведомства, заявление в полицию написала сотрудница строительной компании. Она сообщила о пропаже материалов со стройки. Вскоре по подозрению в краже был задержан 19-летний приезжий. Выяснилось, что он воровал материалы со стройки в течение двух недель. За это время он успел украсть 14 катушек металлических листов, 40 листов оцинкованного металла и 31 металлическую трубу. Что со всем этим сделал мужчина, пока что неизвестно.

Общая сумма ущерба оценивается в 450 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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