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Россия, Москва, 7-я Кожуховская улица Карта всех событий

Сотрудники московской полиции задержали похитителя детских игрушек. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Похитителем оказался 24-летний ранее судимый житель Подмосковья. О преступлении в полицию сообщила директор магазина детских игрушек, расположенного на 7-й Кожуховской улице. Сообщается, что злоумышленник украл из торгового зала игрушки на сумму более 13 тысяч рублей.

В доме у похитителя провели обыск и изъяли все украденные игрушки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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