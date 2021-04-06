Бывший губернатор Пензенской области признался в получении 20 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба суда

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля, но заявил, что они предназначались для избирательной кампании. Об этом сообщил его адвокат во время заседания суда во вторник, 6 апреля.

— Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 миллионов рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть, — сказал адвокат Белозерцева.

Он также заявил, что автомобиль Mercedes, который, по версии следствия, стал частью взятки, принадлежит компании «Биотэк».

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

— Обвинения во взятке с помощью машины надуманны и необоснованны. Никогда этого не происходило. В Москве я ездил на старой машине, принадлежащей представителю Пензенской области в Москве, — заявил сам Иван Белозерцев.

Его адвокат также добавил, что бывший губернатор имеет ряд серьезных проблем со здоровьем, поэтому ему нельзя находиться в СИЗО, сообщает ТАСС.

Позднее стало известно, что суд оставил экс-губернатора в СИЗО.

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

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