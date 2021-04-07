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Тренировочные экзамены проведут для учеников выпускных классов в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тренировочные экзамены проведут для учеников выпускных классов в Москве

Иван Юминов

Город

Тренировочные испытания в форме основного и единого государственных экзаменов организуют для выпускников 9-х и 11-х классов. Школьники получат возможность отработать технологические и организационные процедуры, предусмотренные при проведении экзаменов.

— 10 и 17 апреля пройдут тренировочные мероприятия по математике с участием девятиклассников. А у выпускников 11-х классов будет возможность принять участие в тренировочных мероприятиях по английскому языку 17 и 24 апреля (письменная и устная части), по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме — 15 мая, — сообщила руководитель регионального центра обработки информации столицы Оксана Карклина.

Учащиеся увидят, как распечатывают материалы экзамена, как организованы рабочие места, они также смогут потренироваться в заполнении бланков и выполнить задания контрольных измерительных материалов. Результаты появятся на портале mos.ru, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о переносе итогового сочинения для выпускников на 15 апреля.

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