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Фестиваль «Каннские львы» пройдет в онлайн-формате в июне
Фото: facebook/canneslionsrussia

Фестиваль «Каннские львы» пройдет в онлайн-формате в июне

Юлия Павлушова

Культура

Престижный фестиваль рекламы «Каннские львы» в нынешнем году проведут в формате онлайн. Мероприятие будет проходить с 21 по 25 июня, сообщили организаторы в Twitter.

В 2020 году фестиваль должен был состояться летом. Однако из-за пандемии его перенесли на осень, а после и вовсе отменили.

Фестиваль «Каннские львы» ведет свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.

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