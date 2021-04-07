Фестиваль «Каннские львы» пройдет в онлайн-формате в июне

Фото: facebook/canneslionsrussia

Престижный фестиваль рекламы «Каннские львы» в нынешнем году проведут в формате онлайн. Мероприятие будет проходить с 21 по 25 июня, сообщили организаторы в Twitter.

It won’t come as a surprise to hear that Cannes Lions 2021 will run as a fully digital experience this year, from 21-25 June 2021. Of course, we had always anticipated this may be the case – and we’re now moving fully forward with our digital experience plans. — LIONS | The Home of Creativity (@Cannes_Lions) April 7, 2021

В 2020 году фестиваль должен был состояться летом. Однако из-за пандемии его перенесли на осень, а после и вовсе отменили.

Фестиваль «Каннские львы» ведет свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.

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