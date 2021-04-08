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Москвичей призвали закрыть сезон зимней рыбалки из-за таяния льда на водоемах
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичей призвали закрыть сезон зимней рыбалки из-за таяния льда на водоемах

Иван Юминов

Город

Толщина льда на водоемах города за прошлую неделю уменьшилась в среднем на пять–десять сантиметров. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 8 апреля.

— Спасатели предупреждают: на первый взгляд крепкий лед обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не трещит, а быстро крошится, образуя полынью, — говорится в сообщении.

Площадь покрытия воды льдом в некоторых местах Москвы-реки составляет менее 25 процентов. Ведомство порекомендовало закрыть сезон зимней рыбалки. В период с 25 марта по 8 апреля пять человек провалились под лед, их всех удалось спасти, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о сокращении числа происшествий на водных объектах Москвы в 2021 году.

Читайте также: Московские спасатели достали из воды провалившихся под лед мужчину и ребенка

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