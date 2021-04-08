Мать Давы заявила, что будет идеальной свекровью

Фото: instagram/an_na898

Мать Давида Манукяна Анна в ответ на обвинения в том, что ей не сможет угодить ни одна невестка, заявила, что будет идеальной свекровью. Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, после расставания Давы с Ольгой Бузовой мать блогера встала на защиту сына и обвинила певицу в алкоголизме, доведении сестры до инсульта, а также в беспорядочных половых связях.

Поклонники Ольги Бузовой до сих пор не могут простить женщине оскорбления в адрес певицы, в чем не преминули укорить Анну в соцсетях.

— Лицемерие вам не к лицу, вы с легкостью можете развешивать ярлыки! Вспомните свои слова по поводу Ольги! С такими свекровям, как вы, девочки всегда не пара мальчикам! — заявила одна из защитниц певицы в комментариях под очередной публикацией Анны в Instagram.

— По-моему, я буду идеальной свекровью! — ответила на выпад мать Манукяна.

Ранее блогер и рэпер Давид Манукян, больше известный как Дава, рассказал о своих несбывшихся планах по покупке дома для своей бывшей возлюбленной, певицы Ольги Бузовой.

Напомним, в январе Ольга Бузова заявила о расставании с блогером и музыкантом Давидом Манукяном после полутора лет отношений. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом. Позже музыкант выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, видимо, разрушенному роману.

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